Velen dromen ervan, Kevin Beirnaert (40) heeft het gedaan: Vlaming schopt het tot kapitein van cruiseschip

Destelbergen / Heusden - Als kleine jongen droomde hij er al van om de wereldzeeën te bevaren. Nu, op zijn veertigste, heeft Heusdenaar Kevin Beirnaert de hoofdvogel afgeschoten: cruisekapitein. Een huzarenstukje, want Belgische cruisekapiteins zijn eerder zeldzaam. Bij Holland America Line is hij zelfs de allereerste.

En zeggen dat onze landgenoot zijn carrière startte als cadet-officier op koelvrachtschepen die tussen Antwerpen en Ecuador voeren. De smaak voor exotische bestemmingen kreeg hij te pakken bij baggergroep Jan De Nul, toen hij aan boord van de sleephopperzuiger Alexander von Humboldt meewerkte aan het opspuiten van de beroemde Palm Jumeirah archipel in Dubai.

“In 2006 stapte ik over naar Holland America Line. Van containers naar luxecruises: een groter contrast is niet denkbaar”, vertelde hij ons in 2016, toen hij als ‘staff captain’ – de op een na hoogste in rang – aan het roer stond van de MS Koningsdam. Hij was er toen ook verantwoordelijk voor de veiligheid, de officieren op de navigatiebrug en de opleiding en discipline van de bemanning, een legertje van dik duizend mensen.

LEES OOK. Heusdenaar aan roer grootste Nederlandse cruiseschip (+)

Toen al droomde onze ambitieuze landgenoot van de allerhoogste positie: kapitein zijn van een cruiseschip. “Een hele eer”, noemde hij het zelf. En die is hem nu te beurt gevallen, als een van de weinige Belgen. Sinds kort mag hij zich kapitein noemen van de Nieuw Statendam, het allernieuwste cruiseschip van de rederij met plaats voor 2.666 passagiers. “Ik vind het nog steeds magisch dat we over de hele wereld cruisen. En hoewel ik weinig tijd heb om aan land te gaan, geniet ik ervan om elke dag in een andere haven of een ander land te zijn.”

De ‘Nieuw Statendam’ is het allernieuwste cruiseschip van rederij Holland America Line. Foto: Glenaki

Deze zomer zal Amsterdam de thuishaven zijn van de Nieuw Statendam. Van daaruit zal kapitein Beirnaert zijn passagiers naar de Noorse Fjorden brengen en hen de fascinerende hoofdsteden van de Oostzee laten ontdekken. In alle luxe. Zoals dat bij een cruise hoort.

LEES OOK. Vakantie naar het Hoge Noorden: de fjorden op hun mooist (+)