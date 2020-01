Uittredend president van Burundi krijgt villa en half miljoen euro

In Burundi krijgt uittredend president Pierre Nkurunziza, die heeft gezegd niet opnieuw te zullen aantreden bij de presidentsverkiezingen in mei, na zijn mandaat omgerekend zowat 500.000 euro en een nieuwe villa cadeau. Daartoe heeft het parlement dinsdag een wet goedgekeurd.

De wet bepaalt dat “een president die via algemene verkiezingen gekozen is” aan het einde van zijn mandaat eenmalig 1 miljard Burundese frank (bijna 500.000 euro) krijgt, net als een “villa met een heel hoge standing, binnen de 5 jaar gebouwd met publieke middelen in een gemeente naar keuze”. Het gaat om een fortuin in Burundi, waar 75 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft.

Het wetsontwerp werd goedgekeurd met 98 stemmen tegen 2. Het maakt het onderscheid tussen “via algemene verkiezingen gekozen” presidenten - in feite alleen Nkurunziza - en zij die door “conventies of (vredes)akkoorden” en staatsgrepen aan de macht kwamen, zoals zijn voorgangers. “Een president die aan de macht komt door een simpel consensus tussen een groep politici heeft niet dezelfde waardering als diegene die democratisch verkozen is”, verklaarde de minister van Justitie, Aimée-Laurentine Kanyana.

Naast de eenmalige uitbetaling en een splinternieuwe villa hebben verkozen presidenten in Burundi na hun ambtstermijn voortaan ook nog zeven jaar lang recht op hetzelfde loon als de vicepresident. Daarna krijgen ze voor de rest van hun leven hetzelfde loon als een parlementslid.

President tot 2034

De 55-jarige Nkurunziza is sinds 2005 aan de macht in Burundi. In 2015 kondigde hij aan dat hij voor een nieuwe, derde termijn wilde gaan, hoewel de toenmalige grondwet dat niet toeliet. Het leidde tot zware onlusten en stortte het land in een politieke crisis die zeker 1.200 mensen het leven kostte en meer dan 400.000 mensen op de vlucht heeft gejaagd.

In 2018 bekrachtigde Nkurunziza een nieuwe grondwet die het voor een president mogelijk maakt om twee mandaten van zeven jaar het land te leiden, waardoor ook Nkurunziza zelf nog tot 2034 zou kunnen aanblijven. Meteen na de bekrachtiging kondigde het staatshoofd echter aan dat hij in 2020 geen kandidaat meer zou zijn om zichzelf op te volgen. De wet die het parlement deze week goedkeurde, lijkt erop te wijzen dat Nkurunziza ook effectief van plan zou zijn om zich aan die belofte te houden.