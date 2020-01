Het “allerbeste team ter wereld” restaureerde het Lam Gods, maar op sociale media wordt vooral gelachen met hoe het schaap er nu uitziet

Onder strenge bewaking zijn dinsdag het centrale paneel en vier andere delen van het Lam Gods teruggebracht naar de Gentse Sint-Baafskathedraal. De werken kwamen van het Museum voor Schone Kunsten, waar het werd gerestaureerd. Internationaal was er veel aandacht voor, al wordt er op sociale media vooral mee gelachen. Maar niet door kenners: zij zijn onder de indruk van “het beste restauratieteam ter wereld”.

Dat in de gerestaureerde versie van het Lam Gods een menselijker schaap te zien was, bleek eigenlijk al in juni 2018. Blootgelegd door het restauratieteam van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium ...