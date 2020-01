Verloren gelopen Belg (18) in Nieuw-Zeeland gered met dank aan GPS-noodzender

Een 18-jarige Belg die tijdens een natuurwandeling in een Nieuw-Zeelands nationaal park verloren was gelopen, is gered door de hulpdiensten nadat hij zijn persoonlijke noodzender activeerde.

De 18-jarige Belg, op vakantie in Nieuw-Zeeland, was dinsdagochtend om 6.30 uur plaatselijke tijd begonnen aan 43 kilometer lange wandeltocht in Tongariro National Park, een nationaal park centraal op het Noordelijke Eiland van Nieuw-Zeeland.

De man liep tijdens zijn wandeling echter een hut voorbij, en liep verloren in de rotsachtige Oturere-vallei. In de vroege namiddag activeerde hij daarom een persoonlijke noodzender van Garmin. Vanuit het hoofdkwartier van dat Amerikaanse GPS-bedrijf in Texas belde men vervolgens de Nieuw-Zeelandse hulpdiensten, die hem met dank aan zijn GPS-signaal vervolgens “relatief makkelijk” terugvonden. “Hij kapte meteen een fles water binnen, maar was voor de rest in goede gezondheid”, klinkt het bij de lokale politie.