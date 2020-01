Brief van (ex-)vriendin leidt tot vertraging in dossier kruisboogmoord

Tielt - De 25-jarige verdachte van de kruisboogmoord blijft twee maanden langer in de cel. De zaak was klaar voor doorverwijzing naar het hof van assisen, maar er moet nu eerst nog een brief van de ex-vriendin van de verdachte onderzocht worden.

De feiten dateren van 1 mei 2018. Jordy V. trok toen met een kruisboog naar de woning van zijn liefdesrivaal Bjorn D. in het West-Vlaamse Schuiferskapelle. Hij kon het niet verkroppen dat zijn vriendin een relatie was gestart met de 28-jarige man. Hij schoot hem op de stoep voor zijn woning neer met het middeleeuwse wapen. Na de moord kon Jordy V. snel gevat worden.

Hij bekende, maar verklaarde dat de kruisboog per ongeluk afging. Het wapen werd pas later teruggevonden. Uit onderzoek bleek dat de verdachte het kort voor de feiten in Nederland had gekocht.

Bezwarende informatie

Het onderzoek was al even voorbij, maar de vrouw om wie het allemaal draaide, veroorzaakt vertraging. Zij begon aanvankelijk opnieuw een relatie met Jordy V., maar die is intussen gestrand. In een brief aan de familie van slachtoffer Bjorn D. beweert ze nu over heel wat bezwarende informatie over de moordverdachte te beschikken.

Het meisje werd intussen over de inhoud van de brief verhoord. Als het onderzoek afgerond is, zal het dossier aan het parket worden overgemaakt. Dat zal dan een eindvordering opmaken. Pas als dat is gebeurd, zou het dossier naar het hof van assisen verwezen kunnen worden.