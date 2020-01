Zuhal Demir (N-VA) zoekt geld voor extra natuurinspecteurs

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zoekt geld voor nieuwe natuurinspecteurs, onder meer om de wolven te beschermen.

“Ik ben op zoek naar extra middelen om extra natuurinspecteurs te kunnen aanwerven, want we hebben er te weinig”, aldus Demir. “Die oefening loopt, en ik hoop dat we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben.” Demir zoekt onder meer budget met een efficiëntie-oefening op de bevoegdheden Omgeving, Justitie en Handhaving.

De minister gaf voorts aan dat ze, op basis van gesprekken met Natuur en Bos en de betrokken organisaties, aangepaste en eventueel nieuwe acties wil uitwerken om aan het wolvenplan toe te voegen. Het wolvenplan juridisch bindend maken, vindt ze voorlopig niet nodig.

Wolvin Naya werd eind vorig jaar waarschijnlijk om het leven gebracht. In het leefgebied van de wolf werd een strop met lokaas aangetroffen en werden twee jagers met geladen wapens betrapt. Vlaanderen heeft zich volgens Demir intussen burgerlijke partij gesteld in het onderzoek naar de dood van de wolf. De overheid krijgt daardoor onder meer inzage in het dossier.