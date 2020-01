Onderzoek naar racisme op sociale media na zoekactie in De Panne

De federale politie is op vraag van het parket van West-Vlaanderen een onderzoek gestart naar racisme. Na de zoekactie naar transmigranten aan de Belgische kust, nadat een bootje met transmigranten bij de overtocht naar Groot-Brittannië kapseisde, regende het haatdragende commentaren op sociale media.

Dinsdagochtend werd voor de kust van De Panne een zoekactie gestart naar vluchtelingen die in zee gingen met een bootje. Al gauw waren online heel wat racistische uitlatingen en berichten te lezen. “We hebben daarop de internetrecherche van de federale politie gecontacteerd met de vraag om een onderzoek te starten naar inbreuken op de antiracismewet”, aldus Johan Lescrauwaet van het parket van Ieper. “Het is een belangrijk signaal om aan te tonen dat dit niet getolereerd wordt.”

De gespecialiseerde federale dienst zal nagaan of bepaalde personen in hun bericht aanzetten tot haat. Als er sprake is van strafbare feiten, zal de politie een pv opstellen. “Als we beslissen om die personen te vervolgen, riskeren ze celstraffen van een maand tot een jaar en een boete tot 8.000 euro. Dit is in het verleden al gebeurd met online boodschappen van negationisme”, aldus Lescrauwaet.

