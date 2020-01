Ninove voert strijd op: 15 sluikstorters mogen elk minimaal 600 euro betalen

Ninove - Een intensieve samenwerking tussen actiegroep ‘De Ninoofse zwerfvuiljagers’ en de stedelijke diensten hebben tot de identificatie van twaalf sluikstorters geleid. Dat zegt burgemeester Tania De Jonge (Open VLD), die de strijd tegen zwerfvuil wil opvoeren. “We willen ook gemeenschapswachten opleiden tot GAS-vaststellers”, zegt ze, “op die manier verhogen we onze capaciteit om identificaties te doen.”

Het eerste weekend van 2020 verzamelden de ‘zwerfvuiljagers’ een 40-tal zakken huisvuil in Ninove. Die zijn door medewerkers van de stad doorzocht op locatiegegevens. Daarbij zijn bruikbare gegevens gevonden in 15 verschillende zakken, waardoor 12 unieke daders konden worden geïdentificeerd. In 2019 werden in totaal 75 sluikstorters betrapt aan de hand van doorzochte zakken, nog eens 50 werden op basis van camerabeelden betrapt.

Het stadsbestuur van de Oost-Vlaamse stad, waar extreemrechts bij de laatste verkiezingen erg sterk stond, maakt van de strijd tegen zwerfvuil een prioriteit. “Zwerfvuil en sluikstorten zijn een doorn in het oog van onze inwoners”, zegt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Groen).

“Enkel een volgehouden beleid van identificatie en sanctionering van de daders zal op langere termijn verandering brengen op het terrein”, zegt De Jonge. “Met administratieve sancties tot 350 euro en 250 euro aan minimale opruimingskosten gaan de daders toch twee keer nadenken.” Het stadsbestuur wil de capaciteiten van de bevoegde dienst uitbreiden om zwerfvuil aan te pakken. “We willen alle gemeenschapswachten opleiden tot GAS-vaststellers, “ vertelt burgemeester De Jonge. “Op die manier verhogen we onze capaciteit om identificaties te doen.”