Duitse rechtbank verbiedt affiche voor Tina Turner-musical

De tachtigjarige Amerikaanse zangeres Tina Turner (80) heeft een rechtszaak tegen een Beierse concertpromotor gewonnen. Cofo Entertainment mag van een rechtbank in Keulen niet meer de affiche gebruiken voor de musical “Simply The Best - Die Tina Turner Story”.

Het gebruik van de naam Tina Turner samen met haar foto kan verkeerdelijk de indruk wekken dat de echte zangeres meewerkt en zelfs in de musical optreedt, meende de rechtbank. De promotor heeft niet het recht een potentieel publiek op het verkeerde been te zetten omtrent medewerking van Tina Turner, zei de rechtbank in een persmededeling.

Oliver Forster van Cofo Entertainment uit Passau had geargumenterd dat de show al meer dan honderd keer in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland heeft gelopen. Geen enkele toeschouwer heeft erover geklaagd niet de echte Tina Turner te hebben gezien. Maar de rechtbank liet zich daaromtrent niet overtuigen. Er is nog beroep mogelijk.

