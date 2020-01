Monty Python-lid Terry Jones (77) overleden

Terry Jones, lid van de legendarische Britse comedygroep Monty Python is dinsdag overleden, dat meldt zijn manager. De Welshman leed sinds 2016 aan dementie, hij werd 77.

Jones maakte samen met John Cleese, Michael Palin, Terry Gilliam, Eric Idle en Graham Chapman deel uit van Monty Python. Hij regisseerde onder meer de Python-films ‘The life of Brian’ en ‘The meaning of life’. De regisseur en komiek gaf sinds 2016 geen interviews meer, omdat hij kampte met progressieve afasie, een form van dementie waardoor hij langzaam zijn spraakvermogen verloor.

Jones overleed dinsdag met zijn echtgenote Anna aan zijn zijde. In een statement meldt zijn familie: “We zijn diep bedroefd de dood van onze geliefde echtgenoot en vader te moeten aankondigen. Terry overleed dinsdagavond na een lange, extreem dappere maar altijd goedgehumeurde strijd met een zeldzame vorm van dementie. De afgelopen dagen waren zijn echtgenote, kinderen, familie en talloze vrienden constant bij Terry in Noord-Londen, terwijl het leven hem langzaam ontsnapte.”

“We verliezen een lieve, grappige, warme, creatieve en oprecht liefhebbende man wiens compromisloze individualiteit, genadeloze intellect en buitengewone humor gedurende zes decennia miljoenen mensen plezier heeft geschonken. Zijn werk met Monty Python, zijn boeken, films, televisieprogramma’s, gedichten en ander werk zal eeuwig voortleven, een passende nalatenschap voor een waarlijk genie.”

“Wij, zijn echtgenote Anna, zijn kinderen Bill, Sally en Siri, en zijn familie willen de fantastische hulpverleners bedanken die de afgelopen jaren niet alleen draaglijk maar vaak ook plezierig maakten. We hopen dat deze ziekte ooit volledig uitgeroeid zal worden. Gelieve onze privacy te respecteren in deze pijnlijke tijden, en wees dankbaar voor de aanwezigheid van een buitengewoon getalenteerd, speels en gelukkig men die een authentiek leven leidde. Of in zijn eigen woorden: “Lovingly frosted with glucose”.

