Kansspelcommissie onderzoekt actie KV Kortrijk met goksite

De Kansspelcommissie onderzoekt of de actie van voetbalploeg KV Kortrijk met een goksite in strijd is met de reclameregel. Supporters die woensdag gratis met de bus meewillen naar de bekerwedstrijd tegen Antwerp, moeten zich registreren bij de goksite Golden Palace. Supporters die dat niet doen, moeten tien euro betalen. Golden Palace riskeert een sanctie.

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Sp.a) haalde dinsdag al aan dat de club daarmee zijn fans aanzet tot gokken. De controlecel van de Kansspelcommissie zal nu de nodige vaststellingen doen om te kijken of de actie in strijd is met de reclameregel. Bij een overtreding zal een sanctie volgen voor Golden Palace. “Die sanctie kan gaan van een waarschuwing tot een tijdelijke schorsing of zelfs een definitieve intrekking van de vergunning”, zegt de woordvoerster van de Kansspelcommissie, Marjolein De Paepe.

Voetbalclub KV Kortrijk is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.