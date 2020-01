Minstens acht studenten bestolen tijdens examen aan UGent

Gent - In Gent zijn minstens acht studenten van de tweede bachelor industrieel ingenieur bestolen toen ze een examen aan het afleggen waren. Rugzakken en jassen, die ze niet in het leslokaal hadden meegenomen, werden door onbekenden gestolen. Volgens de universiteit was er niet gevraagd om de waardevolle spullen achter te laten. “Maar het is natuurlijk zeer vervelend voor de studenten”, zegt een woordvoerder.

De studenten legden hun examen af op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de Coupure. Op de plek van de diefstal is geen camerabewaking. Het is niet duidelijk hoe het komt dat de studenten hun spullen niet hebben meegenomen in het leslokaal.

De UGent heeft weet van acht bestolen studenten, het zou gaan om persoonlijke en waardevolle spullen als laptops. “We ondersteunen waar mogelijk, maar rekenen op de solidariteit van andere studenten, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van lesnota’s.”

Briefjes om diefstal te vermijden

De studenten is gevraagd om klacht in te dienen bij de politie. De universiteit heeft de verzekeringsmaatschappij op de hoogte gebracht, ook de betrokken studenten wordt aangeraden hetzelfde te doen. De universiteit laat briefjes ophangen om te vermijden dat andere studenten hun spullen achterlaten wanneer ze hun examen afleggen.