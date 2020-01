Vakbonden en personeelsvereniging verzetten zich tegen “doofpotoperatie” bij VRT

De vakbonden en de personeelsvereniging ‘Iedereen VRT’ verzetten zich tegen “een doofpotoperatie” bij de openbare omroep. Dat zeggen ze in een persbericht. Ze spreken over een vertrouwensbreuk tussen de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande, en het personeel.

Het rapport van de man die bemiddelde bij de VRT-directie, waar de inmiddels ontslagen CEO Paul Lembrechts in conflict was met nummer twee Peter Claes, is enkel overgemaakt aan Van den Brande. Oppositiepartij sp.a vroeg dan ook welke informatie Vlaams Mediaminister Benjamin Dalle heeft gebruikt om te beslissen over het lot van Lembrechts.

De vakbonden en “Iedereen VRT” eisen dat Van den Brande het rapport integraal deelt met interim-CEO Leo Hellemans, minister Dalle, de raad van bestuur en een vertrouwenspersoon van het personeel. “De situatie is te ernstig voor politieke spelletjes, spelletjes waarvan de VRT-medewerkers intussen hun buik meer dan vol hebben”, luidt het.