Samen tv kijken? Dit West-Vlaamse koppel kijkt liever naar hun oldtimer… in de living

De West-Vlaamse Patrick en Martine kleurden dinsdag de aflevering van ‘Iedereen Beroemd’ op Eén. Het koppel kijkt vaak gezellig naar hun oldtimer wanneer er niks moois is op tv. En neen, dat doen ze niet in hun garage, maar wel gewoon in de living. “Het is een beetje als een meubelstuk”, klinkt het.

Een auto in het midden van de woonkamer: het is een vreemd zicht. Maar niet voor Patrick en Martine, want zij rijden elke avond hun oldtimer binnen. “Het is zoals een schilderij: als je het zou wegnemen, mis je het”, aldus Martine. “Het is toch zonde om dat in de garage te laten staan onder een zeil? Daar heeft niemand iets aan.”

Martine verklapt ook nog dat de auto nostalgie is. “Toen die auto gemaakt werd, was ik maar 24. Als ik naar die auto kijk, dan voel ik me weer zo jong.”