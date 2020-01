Trump geeft persconferentie in Davos: “Greta Thunberg moet zich niet op VS maar op andere landen concentreren”

De Zweedse kimaatactiviste Greta Thunberg moet zich in plaats van de Verenigde Staten op andere landen concentreren die echt wel het milieu vervuilen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag op het World Economic Forum in Davos gezegd.

“De VS zijn zuiver en schoon”, “ik denk dat Greta rond die andere landen moet beginnen werken”, zei het Amerikaanse staatshoofd op een persconferentie. Er is een ander continent “waar rook opstijgt”, aldus Trump zonder Azië, China of India te noemen.

Op de vraag of er een “klimaathoax” is, antwoordde de bewoner van het Witte Huis: “Sommige aspecten zijn het.”

Trump vertelde graag de Zweedse te hebben ontmoet in Davos. “Ze heeft me bij Time Magazine verslagen”, zei hij. Het magazine verkoos de klimaatactiviste tot “persoon van het jaar 2019”.