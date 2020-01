OH Leuven haalt Canadese flankaanvaller

OHL heeft aanvallende versterking binnengehaald. De Leuvenaars plukten bij het Canadese Forge FC Tristan Borges weg. De flankaanvaller legde dinsdag met succes zijn medische testen af en tekende een contract tot de zomer van 2022.

Borges is 21, heeft ook een Portugees paspoort en schoot zich vorig seizoen in de nieuwe Canadese hoofdklasse naar 12 goals en 5 assists in 29 wedstrijden. Naast Jonathan David (AA Gent) en Cyle Larin (Zulte Waregem) wordt hij de derde actief voetballende Canadees in ons land. Met de transfer is zo’n 200.000 euro gemoeid.