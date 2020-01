Bandé (ex-KV Mechelen) door Ajax uitgeleend aan Zwitserse hekkensluiter

Hoe is nog met Hassane Bandé? De 21-jarige Burkinees die twee seizoenen geleden potten brak bij KV Mechelen is al wel even hersteld van een zware blessure, maar kon voorlopig nog niet verrassen bij Ajax. De Nederlandse kampioen stalt hem een half seizoen bij het Zwitserse FC Thun.

In het degradatieseizoen van KV Mechelen (2017-2018) was Hassane Bandé de revelatie Achter de Kazerne. De snelle winger versierde met statistieken van 11 doelpunten op 25 matchen een transfer naar Ajax en verdween dus niet mee in het vagevuur van 1B. Een toptransfer voor Bandé, voor wie de Nederlanders een slordige 8 miljoen euro op tafel legden.

Twee jaar later zit Bandé wel in een ander vagevuur. Bij Ajax geraakte hij vlak na zijn transfer meteen ernstig geblesseerd en dus speelde hij nog geen minuut in het eerste elftal. Bandé maakte al wel minuten bij de Amsterdamse U21, maar kon daar niet schitteren. Ajax leent de jonge aanvaller nu uit aan FC Thun. Bij de degradatiekandidaat in de Zwitserse eerste klasse moet Bandé de rest van het seizoen wedstrijdritme opdoen.