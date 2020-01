Fraudeonderzoek Belgisch voetbal: Annulatieberoep van Veljkovic en co pas in september 2021 voor rechtbank

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel behandelt het annulatieverzoek van zes verwerende partijen tegen het finale vonnis van het Belgisch Abritragehof voor de Sport (BAS) in de matchfixingzaak rond de wedstrijd KV Mechelen/Waasland-Beveren van maart 2018 pas in september 2021. Dat vernam Belga uit juridische bronnen en werd woensdag bevestigd door persmagistraat Anouk Devenyns.

Spelersmakelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de door het BAS veroordeelde Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans legden elk individueel een annulatieberoep neer tegen het finale vonnis van het BAS. Op 16 september 2021 verschijnen de verschillende partijen daaromtrent voor de vijfde kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die dag wordt de planning met het legertje advocaten besproken. Ook 17, 23 en 24 september werden als procesdata vastgelegd.

Een arbitrale uitspraak is in principe niet voor beroep vatbaar, maar het gerechtelijk wetboek voorziet in specifieke gevallen wel nog een ultiem reddingsmiddel. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de uitspraak in strijd is met de openbare orde, zoals bijvoorbeeld een schending van de rechten van verdediging, of een karige motivering van een arbitragehof.

Vanroy, Somers, Steemans en Timmermans hopen vooral hun naam te zuiveren. Van de voormalige Mechelse bestuurders kreeg Vanroy een schorsing van zeven jaar, de overige drie werden tien jaar geschorst. Mortelmans en Veljkovic maken dan weer gebruik van het annulatieberoep in de hoop hun beroepsverbod bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) door een burgerlijke rechtbank te laten annuleren. Het annulatieverzoek werkt niet opschortend, waardoor de schorsing opgelegd aan Mortelmans en Veljkovic tot die tijd effectief is.

