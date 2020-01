China raadt reizen van en naar Wuhan af door coronavirus

De Chinese regering raadt iedereen aan om niet naar Wuhan te reizen en de plaats ook niet te verlaten als ze er al zijn. De stad ligt aan het hart van de uitbraak van het coronavirus, al negen mensen zijn om het leven gekomen.

Wuhan telt 8,9 miljoen inwoners, en die hebben allemaal de raad meegekregen grote menigtes te mijden en zo weinig mogelijk in het openbaar te verschijnen. Het coronavirus heeft zich vanuit Wuhan verspreid naar heel wat andere Chinese provincies, maar ook naar Thailand, Zuid-Korea en zelfs de VS.

Er zijn al 440 gevallen bevestigd, en 9 mensen zijn al overleden door het mysterieuze virus. De oorsprong lijkt te liggen in een vismarkt waar “illegale transacties van wilde dieren gebeurden”, aldus de Chinese overheid.

“Ga niet naar Wuhan”, zei vice-minister van Volksgezondheid Li Bin. “En wie in Wuhan is: blijf daar. “

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt woensdag spoedoverleg over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Experts moeten besluiten of de uitbraak wordt aangemerkt als een bedreiging voor de internationale volksgezondheid.

