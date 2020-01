Ook deze voortvluchtigen konden niet laten de politie te treiteren: "'K heb het hier ni slecht”

Oualid Sekkaki, die op 19 december van vorig jaar uit de gevangenis van Turnhout ontsnapte, heeft een kaartje naar de gevangenis gestuurd met ‘groeten uit Thailand’. Bij de brief zat ook zijn gevangenisbadge. Of hij echt in Azië zit, is niet duidelijk. Mogelijk probeerde hij de speurders gewoon op een dwaalspoor te zetten. Maar hij is alleszins niet de eerste voortvluchtige gangster die vanop zijn schuiladres politie en gerecht treitert.