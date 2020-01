Rode Duivels in de etalage: voor deze internationals is de transferperiode cruciaal met het oog op het EK

Tot en met 31 januari mogen de Europese clubs transfers doen. Voor een handvol Rode Duivels staat er de komende tien dagen nog heel wat op het spel. Met het oog op een eventuele selectie voor het EK kunnen onze internationals alle speelminuten gebruiken om zich in de kijker te spelen bij Roberto Martinez. Een stand van zaken.

ADNAN JANUZAJ: AS Roma lijkt in polepositie te liggen

AS Roma en nog twee andere Italiaanse ploegen willen de winger van Real Sociedad graag binnenhalen. Ook over het kanaal is er interesse voor de nog ...