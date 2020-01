Snelst groeiende club van Premier League zet jacht in op topclubs: het verhaal achter het Wolverhampton van Leander Dendoncker

De snelst groeiende ploeg van de Premier League, zo worden ze genoemd. Grote vedettes heeft het Wolverhampton van Leander Dendoncker nog niet, maar sinds de club anderhalf jaar geleden promoveerde naar de Premier League schurkt ze, met dank een rijke eigenaar en de machtigste makelaar in het voetbal, almaar dichter tegen de top aan. Nu heeft ze de jacht ingezet op de topclubs, al is dat voorlopig eerder nog naast dan op het veld. Of komt daar donderdagavond tegen Liverpool al verandering in?