Proces tegen Harvey Weinstein gestart met stevige pleidooien: “Seksueel roofdier en verkrachter die zijn macht misbruikte”

In New York is woensdag het inhoudelijke proces gestart tegen de vroegere filmmagnaat Harvey Weinstein. Rechter James Burke opende de zitting waarop de aanklagers en de verdediging hun openingspleidooi houden.

De aanklagers schilderden in hun pleidooi Weinstein af als een “seksueel roofdier en een verkrachter”. Weinstein maakte misbruik “van zijn macht in de enterntainmentindustrie om zich te verzekeren van het stilzwijgen” van zijn slachtoffers, aldus openbaar aanklager Meghan Hast. Het proces moet er nu voor zorgen “dat hun stemmen gehoord worden”.

De verdediging legde dan weer de nadruk op de tegenstrijdigheden die de getuigenissen van de slachtoffers zouden bevatten. “Je zal van de getuigen het bewijs te zien krijgen dat dit (de beschuldigingen, nvdr.) niet waar is, dat hij geen meester-manipulator was”, verklaarde advocaat Damon Cheronis. Hij toonde ook enkele berichten van de eisers, die volgens de advocaat wijzen op relaties met wederzijdse toestemming.

Vijf aanklachten

In het proces tegen de 67-jarige gevallen Hollywood-mogul draait het om vijf aanklachten. Een vrouw beschuldigt Weinstein van verkrachting in 2013, een andere zegt dat hij haar in 2006 tot orale seks heeft gedwongen.

Bij een veroordeling riskeert hij levenslange gevangenis. Alle twaalf juryleden moeten akkoord zijn met een veroordeling.

#MeToo

De voorbije jaren hebben meer dan tachtig vrouwen, onder wie ook toonaangevende actrices zoals Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie, Weinstein van seksuele aanrandingen beticht en daarmee de #MeToo-beweging op gang gebracht. Burke vertelde de jury dat het proces geen referendum is omtrent die beweging of vrouwenrechten. De jury mag enkel beslissen op grond van de ter zitting voorgelegde bewijzen. Naar verwachting zal het proces meer dan een maand duren.

Gearresteerd in mei 2018, heeft Weinstein herhaaldelijk gezegd dat de seksuele contacten met wederzijdse instemming waren. De man is onlangs ook in Los Angeles in staat van beschuldiging gesteld voor verkrachting en seksuele aanranding.