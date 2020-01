Storm Gloria veroorzaakt zeker negen doden in Spanje

De storm Gloria, die al dagenlang woedt met sterke wind en ijzige temperaturen, heeft in Spanje minstens negen mensen het leven gekost. Terwijl al vier doden bekend waren, zijn woensdag vijf bijkomende dodelijke slachtoffers geregistreerd in de regio’s Valencia en Andalusië. Dat meldden Spaanse media op basis van de autoriteiten. Vier mensen zijn nog vermist.

In Carcaixent werd het lijk van een 49-jarige dakloze gevonden, die waarschijnlijk ‘s nachts is doodgevroren. Een vrouw kwam woensdag om in Alcoy toen haar huis wegens het onweer instortte. Voorts werd ook in Callosa d’en Sarrià het lijk van een 67-jarige geborgen, terwijl in Almería een boer en een dakloze stierven, aldus lokale media.

Daarnaast zijn er nog vier vermisten. Het gaat om een 25-jarige Brit en een 41-jarige man op Ibiza, een man op Mallorca en een matroos in Gerona.

Gloria treft ook het zuiden van Frankrijk. Daar waarschuwden de autoriteiten woensdag voor overstromingen. De rivieren Agly en Aude hebben kritieke waterstanden bereikt. In talrijke omliggende gemeenten worden mensen opgeroepen om te evacueren.