Albert Sambi Lokonga geeft na alle commotie een inkijk in zijn entourage: “Ik ben in de eerste plaats een Mpoku”

De voetbalwetten willen dat het meestal de spelers zijn die het best omringd zijn, die het verst geraken. Op de entourage van Albert Sambi Lokonga (20) kwam eerder dit seizoen wat kritiek, omdat hij zich liet vertegenwoordigen door zijn broer Paul-José Mpoku, toen nog Standard-speler. Sambi ziet er zelf geen probleem in en geeft ons zelfs met plezier een inkijkje in zijn voltallige familie en omkadering. Een monoloog.