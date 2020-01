Bootje met 14 vluchtelingen zinkt in De Panne: twee Afghanen aangehouden op verdenking van mensensmokkel

De Panne - In de zaak rond het gezonken bootje met vluchtelingen in De Panne zijn twee Afghanen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De verdachten hadden geen verklaring voor het feit dat ze in het holst van de nacht door De Panne reden.

De politie van de zone Westkust werd dinsdagochtend rond 5.20 uur opgebeld door een burger. Die vertelde dat een man van vreemde origine met natte kleren net bij hem had aangebeld. De vluchteling, naar eigen zeggen afkomstig uit Afghanistan, verklaarde dat hij zich samen met dertien andere vluchtelingen aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk had gewaagd. Het bootje was echter gekapseisd.

“Het zijn mensen, geen beesten”, aldus burgemeester Bram Degrieck Video: JHM

Ongeveer een uur later werden vijf andere vluchtelingen door de politie van de DK-bus geplukt. De betrokkenen op die pendelbus tussen De Panne en Duinkerke verklaarden uit Iran afkomstig te zijn. Een zoekactie naar de acht andere opvarenden leverde niets meer op. “Er werd niemand op zee of in de omgeving gevonden, en het vermoeden is groot dat alle personen na de poging tot overtocht via het vasteland de plaats hebben verlaten”, zei procureur Frank Demeester toen.

Stroomversnelling

Het West-Vlaamse parket kondigde ook onmiddellijk aan dat het een onderzoek zou starten naar de feiten. Daarbij was het onder andere de bedoeling om na te gaan waar de vluchtelingen en het bootje vandaan kwamen. Het parket wilde ook absoluut achterhalen hoe en door welke mensensmokkelaars de transmigranten naar De Panne gebracht waren. Het is vrij uitzonderlijk dat mensensmokkelaars via de Belgische kust vluchtelingen met kleinere bootjes naar het Verenigd Koninkrijk proberen te loodsen. Daarom legden politie en parket ook contact met hun Britse en Franse collega’s, die vaker met dergelijke feiten te maken krijgen.

Het onderzoek naar de mensensmokkelaars zat op dat moment eigenlijk al in een stroomversnelling. Een patrouille van de politie had in de loop van de nacht van maandag op dinsdag immers al een verdacht Frans voertuig opgemerkt. Tijdens een controle bleek dat de twee Afghaanse inzittenden geen verklaring hadden voor hun aanwezigheid in De Panne. “Deze personen werden gearresteerd en werden door de politie in verband gebracht met de vluchtelingen die in De Panne werden aangetroffen”, klinkt het in een mededeling van het parket.

Mensensmokkel

Beide verdachten en de vluchtelingen werden grondig verhoord door de Scheepvaartpolitie, de politiezone Westkust en het team mensensmokkel van de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP). Ondertussen beschikken de speurders over aanwijzingen dat de Afghanen uit het voertuig met Franse nummerplaat linken hebben met een mensensmokkelorganisatie. Hun voertuig werd ook in beslag genomen. In het belang van het onderzoek naar de bende wordt op vraag van de onderzoeksrechter geen verdere informatie vrijgegeven.

De Brugse onderzoeksrechter heeft de twee verdachten woensdagnamiddag aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Vrijdag zullen de Afghanen in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Dan zal geoordeeld worden of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.

