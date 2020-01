Fastfoodketen verontschuldigt zich na kritiek op “seksistische” reclame waarin jongens naar borsten staren

Fastfoodketen ‘Kentucky Fried Chicken’ (KFC) heeft zich verontschuldigd voor een reclamespot die deze week in Australië op antenne kwam. In het vijftien seconden lange spotje staren twee jongens gefascineerd naar de borsten van een vrouw die haar spiegelbeeld bekijkt in de ramen van de auto waarin de kinderen zitten. “Seksistisch”, aldus vrouwenrechtenorganisatie ‘Collective Shout’. “Een terugkeer naar oubollige stereotypen.”

Hoewel KFC zich intussen heeft verontschuldigd voor de reclamespot, zou die nog steeds vertoond worden in Australië, aldus Australian Associated Press. De video werd bovendien al bijna een miljoen keer bekeken op de YouTube-pagina van de fastfoodketen.

Vrouwenrechtenorganisatie Collective Shout bond de kat de bel aan nadat er heel wat kritiek kwam op de korte video. “Een terugkeer naar oubollige stereotypen die zeggen dat jonge vrouwen als een seksueel object worden beschouwd voor het plezier van mannen.”

Collective Shout is niet de enige die kritiek uit op de reclamespot. Honderden mensen trokken online van leer tegen de “seksistische boodschap” in de video. “Ik heb de televisie onmiddellijk uitgezet toen ik het zag”, klinkt het onder meer. Eén moeder probeert er toch nog iets positiefs van te maken en gebruikt de video om “haar jongens te leren hoe ze met vrouwen moeten omgaan”.

Het is niet duidelijk of KFC de advertentie van plan is om de advertentie te blijven gebruiken. De fastfoodketen heeft - behalve de verontschuldiging - nog niet gereageerd op de kritiek.

bekijk ook

Oproep tot boycot Duitse supermarktketen na ”seksistisch reclamefilmpje”

Miljonair onder video voor video met schaars geklede modellen, reageert door jurk aan te trekken: “Glimlach en geniet”