Wie is Arno Verschueren, de Belg achter catchy supporterslied en speciale viering in Nederland? “Ik dacht: nu moét ik die foto bovenhalen”

De naam Arno Verschueren doet bij de meeste Belgische voetbalsupporters niet meteen een belletje rinkelen. Rij vlak over de grens Breda binnen en je komt in een volledig andere situatie terecht. De 22-jarige Kempenaar is er namelijk kapitein van NAC en superpopulair, zeker nadat hij twee keer scoorde in de voorbije competitiewedstrijd. “Ik had eerst niet door dat de supporters een liedje over mij aan het zingen waren”, aldus Verschueren.