Dit zijn de 100 snelst groeiende beroepen van de toekomst (en er zitten flink wat verrassingen tussen)

Als uw puber later meubelstoffeerder, stadsboer, hondenuitlater, levenseindeplanner of godbetert tattooverwijderaar wil worden, verklaar hem of haar dan niet meteen gek. Het mag dan al een gedurfde carrièrekeuze zijn, dit vijftal staat wel in de lijst met 100 snelst groeiende beroepen van de toekomst.