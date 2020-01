Vader van Meghan Markle is “teleurgesteld” over beslissing van zijn dochter en prins Harry

De vader van Meghan Markle (38), Thomas Markle (75), is teleurgesteld over de beslissing van zijn dochter en haar man, de Britse prins Harry, om te verzaken aan hun verplichtingen als royals, zo heeft hij gezegd in een vraaggesprek dat de Britse televisiezender Channel 5 om 22.00 uur zal uitzenden.

“Het is voor mij eigenlijk teleurstellend omdat zij eigenlijk de droom van alle meisjes had waargemaakt”, zei vader Markle blijkens een vooraf via Twitter verspreide videoclip. Elk meisje wil graag prinses zijn. “Nu werpt ze dat alles weg voor geld”, “ik ben beschaamd voor haar”, zei de man.

Hij wreef zijn dochter en Harry (35) ook aan de koninklijke familie te vernietigen. Zij zijn bezig die te veranderen in een “Walmart met een kroon op”, aldus Markle in een verwijzing naar een supermarktketen in Amerika.

Thomas Markle leeft reeds lang in onmin met zijn dochter Meghan.

