Campagnebeelden tegen Migratiepact blijven N-VA achtervolgen: “reële foto’s” blijken dan toch gefotoshopt

De foto’s die N-VA begin december 2018 gebruikte in een campagne tegen het VN-Migratiepact blijken gemanipuleerd te zijn. De partijtop trok de campagne indertijd na enkele uren weer in, omdat ze “niet de gepaste toon had”. Ze zei toen wel dat het om foto’s van reële situaties ging, die niet gemanipuleerd waren. Na een onderzoek van het anonieme twitteraccount Arbiter of Tweets geeft N-VA nu toe dat ze wel gefotoshopt zijn.