DNA-onderzoek biedt nieuw inzicht in verspreiding van Afrikaanse volkeren ten zuiden van Sahara

Tervuren - Een DNA-onderzoek aan de Harvard University van vier skeletten, waarvan telkens twee van 8.000 en 3.000 jaar oud, die ontdekt werden in Kameroen, biedt nieuwe inzichten in de historische verspreiding van Afrikaanse volkeren ten zuiden van de Sahara. Dat meldt het Afrikamuseum in Tervuren dat betrokken was bij de opgravingen.

De opgravingen in de periode 1991-94 onder leiding van ULB-professor Pierre de Maret situeerden zich op de site van Shum Laka vlakbij de stad Bamenda in het noordwesten van Kameroen, een streek waar de oorsprong van alle Bantoe-sprekende volkeren wordt gelokaliseerd. Vanuit hieruit zouden de Bantoe-sprekers zich meer dan 3.000 jaar geleden steeds verder naar het zuiden verspreiden, over het hele subcontinent tot in Zuid-Afrika en tot aan de kust van de Indische Oceaan.

Uit een vergelijking van de genetische gegevens van de skeletten met de populaties in Afrika ten zuiden van de Sahara blijkt dat deze verrassend veel dichter staan bij de Centraal-Afrikaanse jager-verzamelaars dan bij de Bantoe-landbouwpopulaties. Het dichtst leunen ze aan bij een oude West-Afrikaanse populatie. Dat de genomen tussen de twee begravingsfasen dicht bij mekaar aanleunen, wijst op een bewoningscontinuïteit in de regio.

De studie, waarvan de resultaten gepubliceerd werden in het vakblad Nature, levert ook een bijdrage aan de reconstructie van de menselijke populaties in Afrika. “Op basis van wat we nu weten, zijn er tenminste vier modern menselijke afstammingslijnen die zich ongeveer 250.000 tot 200.000 jaar geleden diversifieerden en die teruggevonden worden in mensen vandaag”, aldus de onderzoekers.