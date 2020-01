Rusthuisdossier Het Nieuwsblad beroert parlement: “Je valt achterover van mensonterende toestanden”

In het Vlaams Parlement is fors gedebatteerd over het Grote Rusthuisdossier van Het Nieuwsblad. “Hoe krijgt u dit uitgelegd, minister Beke?” zei Hannes Anaf (SP.A).

Maar liefst vijf actuele vragen kreeg Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) over het Grote Rusthuisdossier dat deze week verschijnt in Het Nieuwsblad. Vooral de stijgende dagprijzen roepen veel vragen op.

“Volgens schattingen van Okra in de krant komt ongeveer 1 op 4 mensen niet toe met het pensioen of inkomen om de rusthuisfactuur te kunnen betalen”, zei Hannes Anaf (SP.A). “Ik krijg dat niet uitgelegd aan de mensen. Ik weet niet of u dat uitgelegd krijgt, minister. Wat misschien nog het ergste is, is dat die hoge rusthuisfactuur niet eens een garantie is op goede, kwaliteitsvolle zorg. Als je de artikelenreeks in Het Nieuwsblad leest, maar ook als je spreekt met mensen die op de vloer staan of mensen die in een rusthuis verblijven, val je soms achterover van de mensonterende toestanden die daar bestaan.”

Beke: “Maatregelen nodig.” Foto: BELGA

Lorin Parys (N-VA) pleitte voor meer geld om personeel aan te trekken, een scherper toezicht op de dagprijzen die woonzorgcentra hantren en een zorgbudget om de kloof van 500 euro te dichten die er nu nog is tussen een gemiddeld pensioen (1.280 euro) en de gemiddelde rusthuisprijs (1.790 euro per maand).

Onthutsend

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) noemde de cijfers uit de reeks “onthutsend”. Katrien Schryvers (CD&V) vroeg naar de maatregelen om de rusthuisfactuur draaglijker te maken. Lise Vandecasteele (PVDA) toonde zich ongerust over de commerciële spelers die een steeds groter stuk van het rusthuislandschap inpalmen.

Wouter Beke (CD&V) begon zijn repliek door een mail voor te lezen van twee mensen die in de zorgsector werken en zich daar “met hart en ziel inzetten”. “Daar is geen sprake van bandwerk”, zei Beke.

400 euro extra

Daarna gaf de minister toe dat er maatregelen nodig zijn tegen de stijgende rusthuisprijzen. “We zullen via het al vermelde zorgbudget voor ouderen een extra tegemoetkoming, tot ongeveer 400 euro per maand, uitkeren aan meer bewoners met een laag inkomen die moeilijk die factuur kunnen betalen.”

Daar is 40 miljoen euro voor voorzien, zei Beke. Hij wees er verder op dat de boekhouding van woonzorgcentra transparanter zal moeten worden gemaakt in de toekomst. En dat hij naar actieve openbaarheid wil van de gegevens waar de overheid over beschikt over de woonzorgcentra. “Daarbij zullen mensen online kunnen terugvinden wat de rapportering over de woonzorgcentra is.”

Er wordt ook 100 miljoen euro uitgetrokken om “meer handen aan het bed” te krijgen. “Dat wordt een grote uitdaging gezien de krapte op de arbeidsmarkt”, zei Beke. Hoe er dan precies extra personeel moet worden gevonden of hoe die zal kunnen worden ingezet, zei Beke niet.

De minister besloot met de opmerking dat hij een maximumfactuur voor rusthuizen geen goed idee vindt. “Als de overheid dan de kloof moet dichten en alles moet bijleggen wat boven die maximumfactuur zit, zal dat vooral de dure rusthuizen bevoordelen. Een slecht idee.”

