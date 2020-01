Ophef aan eind van derde procesdag: advocaat van zus Tine Nys zat in commissie die besliste over euthanasie

Gent - Aan het einde van de derde procesdag rond de euthanasie van Tine Nys is ophef ontstaan rond Fernand Keuleneer, de advocaat van Sophie Nys. Die bleek in de commissie te zitten die besliste over de goedkeuring van de euthanasie van Tine Nys. “Ik val daar achterover van”, zei Jef Vermassen.

Woensdag kwam Wim Distelmans, de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, getuigen op het proces rond de euthanasie van Tine Nys. Toen hij verhoord werd door Jef Vermassen, wees hij Fernand Keuleneer, de advocaat van Sophie Nys, aan als een van de leden van de commissie die groen licht had gegeven voor de euthanasie.

“Gij waart daar dus aanwezig”, riep Vermassen door de zaal. “Daar val ik van achterover.” Keuleneer verdedigde zich door te zeggen dat hij slechts plaatsvervangend lid was en daarom geen stemrecht had. Hij was naar eigen zeggen op geen enkele wijze betrokken in het dossier. Collega Joris Van Cauter reageerde: “Ge moet nu geen toneel spelen. Je wist al dat hij daar was.”

Advocaat Walter Van Steenbrugge kondigde ten slotte aan dat hij donderdag naar de stafhouder wil stappen naar aanleiding van het incident.

Opschudding

Het was niet voor het eerst dat er woensdag opschudding was op het proces. De getuigenis van Distelmans, de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, had daar al eerder voor gezorgd. Distelmans stelde dat de beschuldigde arts wel onafhankelijk konden zijn ten opzichte van de patiënt, maar de onafhankelijkheid van Distelmans werd door de burgerlijke partijen en het Openbaar Ministerie in twijfel getrokken.

De huisarts van Tine Nys trad op als voorafgaand aan de levensbeëindiging geraadpleegde arts. Volgens de wet moet die onafhankelijk zijn ten opzichte van de patiënt, maar volgens het Openbaar Ministerie kan hij als haar huisarts niet als onafhankelijk beschouwd worden. Distelmans volgde die stelling niet. “In deze casus was de huisarts volgens mij deontologisch correct. De huisarts kan in mijn visie advies geven, omdat hij niet de behandelende arts is wat de euthanasieproblematiek betreft.”

Het dossier van Tine Nys in 2010 “is zonder problemen gepasseerd”, zei Distelmans. “Zonder discussie, zonder inzage van het verzegeld gedeelte. We wisten dus ook niet dat het om Tine Nys ging.” Dat werd door het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partijen in twijfel getrokken.

Anoniem?

Advocaat van de burgerlijke partij Joris Van Cauter overliep het registratiedocument voor de euthanasiecommissie. “In het anonieme gedeelte staan voldoende gegevens om uit te maken dat het over Tine Nys ging, er staat zelfs tot drie keer Tine in geschreven”, zei Van Cauter. “Dat komt op de commissie en u vindt het niet nodig dat u zich moet wraken? U weet perfect dat het over Tine gaat op basis van het registratieformulier. Ik ben verbijsterd”, poneerde aanklager Clarysse. “Ik moet me alleen onthouden als het gaat over een dossier waar ik zelf betrokken ben als uitvoerend arts”, reageerde Distelmans.

