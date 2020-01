Bizarre traditie in Amerikaanse Senaat tijdens impeachmentprocedure: senatoren mogen alleen snoep eten en melk of water drinken

In de Amerikaanse Senaat is gisterenavond en vannacht druk gedebatteerd over enkele regels van het impeachmentproces. Alleen de meest bizarre regel bleef onbesproken. Die van het dieet van snoep, melk, water waarop de honderd Amerikaanse senatoren de komende weken van het moeten overleven.

Wie denkt dat alleen het Britse Lagerhuis er vreemde tradities op nahoudt, moet even naar deze bizarre regel van de Amerikaanse senaat kijken. “Tijdens een impeachmentproces mogen de senatoren in de Kamer eten noch drinken.” Enige uitzonderingen die oogluikend worden toegelaten: melk, water (met de vrije keuze tussen plat of bruis) en snoep. Al moeten de 100 senatoren die snoep wel halen uit de schuif van het bureautje van de republikeinse senator Patrick J. Toomey uit Pennsylvania. De traditie van het snoepbureau begon in 1965 met senator George Murphy, een Californische republikein en een zoetekauw was. Dat bureau is te vinden op de achterste rij aan het gangpad, onmiddellijk de meest gebruikte ingang van de kamer. Hoewel aan de Republikeinse kant van de kamer, krijgen ook Democraten en onafhankelijke senatoren hun dosis suiker van Toomey.

De senator uit Pennsylvania kiest als snoepbewaarder zelf welke lekkernijen in zijn kastje zitten. Staan alleszins op het menu: de ronde chocolaatjes met een kern van karamel (Rolo), de gevulde chocoladerepen van Milky Way en gebak uit zijn thuisstaat.

Naast het strenge dieet is het bijvoorbeeld ook verboden een smartphone te gebruiken of recht ste staan en rond te lopen.

