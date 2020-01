Wuhan sluit luchthaven en stations vanwege coronavirus: “Verlaat de stad niet”

De Chinese stad Wuhan, die het epicentrum vormt van de besmettingen met een nieuw type van het coronavirus, gaat tijdelijk het openbaar vervoer platleggen en de luchthaven sluiten. Dat melden de Chinese staatsmedia en ook verschillende andere buitenlandse media. De stad hoopt op die manier de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De uitbraak wordt nog niet als noodsituatie bestempeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De maatregel gaat donderdagochtend om 10.00 uur (lokale tijd) in. De luchthaven en treinstations worden gesloten voor uitgaande reizigers. Ook bus, metro, ferry en andere vormen van openbaar vervoer worden tot nader order opgeschort.

De stad heeft zijn inwoners ook gevraagd de stad vanaf donderdag niet te verlaten, tenzij er een bijzondere noodzaak is.

Wuhan, dat ongeveer 11 miljoen inwoners telt, is de hoofdstad van de centraal gelegen provincie Hubei. In die provincie zijn al 444 gevallen vastgesteld van de nieuwe longaandoening die verwant is aan het SARS-virus. Intussen zijn in China al 17 mensen overleden aan de ziekte, die ook al vastgesteld werd op andere plaatsen in China en Japan, Zuid-Korea, Taiwan en de VS.

Geen noodsituatie

Het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag nog niet beslist om de uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus als een noodsituatie te bestempelen. De beslissing kan enkel genomen worden na een “gepaste overweging van al het bewijsmateriaal”, zo verklaarde de WHO, die erop wijst dat de zaken snel evolueren. De gesprekken zullen donderdag worden voortgezet.

“Er vond vandaag een excellente discussie plaats binnen het comité, maar het was ook duidelijk dat we meer informatie nodig hebben om verder te gaan. Ik heb besloten het noodcomité te vragen morgen weer bijeen te komen om de discussie voort te zetten”, deelde Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO, woensdagavond mee op een persconferentie.

“De beslissing over het al dan niet uitroepen van een noodsituatie met internationale draagwijdte, is er een die ik zeer ernstig neem. En ik ben alleen bereid die te nemen met de gepaste overweging van al het bewijsmateriaal”, verklaarde hij nog. “Dit is een complexe situatie die nog evolueert”.

