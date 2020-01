De bekerdroom van Ibiza spat uit elkaar in de 94ste minuut: Griezmann redt armtierig Barcelona in de slotseconde

UD Ibiza leek lange tijd op weg naar een gigantische stunt in de Copa del Rey. De Spaanse derdeklasser stond 71 minuten lang op voorsprong tegen een bijzonder zwak FC Barcelona. Maar in het absolute slot draaide de droom van Ibiza om in een nachtmerrie, met dank aan Antoine Griezmann die Barça een felbevochten 1-2-zege bezorgde.

Het Can Misses op Ibiza zat tot de knok gevuld - 6.445 toeschouwers - voor de komst van de sterren van de leider uit La Liga. Al is sterren veel gezegd. Mannen als Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergio Busquets waren er niet bij terwijl spelers als Jordi Alba, Arthuro Vidal en Marc-André Ter Stegen op de bank plaatsnamen. Nieuwbakken trainer Quique Setién zette dan ook de jongste basiself van het seizoen - een gemiddelde leeftijd van 25 jaar en 22 dagen - op papier.

25y 22d - The average age of @FCBarcelona's starting XI against UD Ibiza is 25 years and 22 days, their youngest in a game this season in all competitions. Freshness. pic.twitter.com/jjsBLwLEc9 — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2020

De Blaugrana hadden het merendeel van de eerste helft meer dan 80 procent van het balbezit. Maar daar stopte het bij. Frenkie de Jong kreeg de Catalaanse motor niet aan de praat. Integendeel. Barça was op het kunstgras nauwelijks gevaarlijk en keek al na negen minuten tegen een achterstand aan. Javi Pérez werkte een voorzet van Rai Nascimento perfect tegen de netten: 1-0. Het stadion ging volledig uit z’n dak, net als trainer Pablo Alfaro die ooit nog ploegmaat was van Setién en liefst 133 kaarten (106 gele en 27 rode) pakte in zijn carrière.

Foto: EPA-EFE

De spelers van Ibiza liepen de longen uit het lijf en ei zo na stond het 2-0. Angel Rodado won een duel van Clément Lenglet en kopte de bal voorbij Neto in doel. Opnieuw leek een feest los te barsten, maar scheidsrechter Pablo González Fuertes keerde de goal af voor een (lichte) fout op de Franse verdediger. Barcelona leek niet bij machte om te kunnen reageren en kwam vlak voor rust opnieuw goed weg. Javi Lara veranderde De Jong met een schijnbeweging in een amateur en kwam alleen voor Neto. De Spanjaard knalde de bal tegen de paal, waarna Rodado in de rebound op een uitstekende Neto stuitte. Setién haalde opgelucht adem op zijn bank.

De Jong (rechts) wist het even niet tegen de dribbel van Lara.

Griezmann (x2)

Toptalenten als Ansu Fati en Ricard Puig bleven na rust staan bij Barça, maar ook dan liep het aanvankelijk voor geen meter. Ibiza - gevoed door de beats die tijdens de pauze door de boxen klonken - gaf de leider uit La Liga geen meter ruimte en zonder Messi was er niemand die met één flits het verschil kon maken. Ook een onzichtbare Antoine Griezmann niet. Even leken Neto en Lenglet elkaar vervolgens van het veld te trappen, maar beide spelers konden na verzorging dan toch voort. Op het uur, na alweer een bijzonder zwak kwartier voetballen, deed Setién dan zijn eerste vervanging: Jordi Alba voor Carles Pérez.

En plots was daar het eerste kansje voor Barcelona. Griezmann stuurde Fati de zestien in, maar het 17-jarige talent kon zijn schot niet kadreren. Terwijl de wave door het stadion ging, kregen de bezoekers een eerste doelpoging tussen de palen. Maar keeper German Parreno had geen enkel probleem met het schot van Ivan Rakitic. De muur van Ibiza brokkelde echter stilletjes aan af. Twintig minuten voor tijd liet De Jong zien waarom Barça afgelopen zomer 75 miljoen betaalde voor hem. Hij draaide heerlijk weg van zijn tegenstander en zette Griezmann met een afgemeten pass op weg naar doel. De Franse spits faalde niet en zette met z’n linker de 1-1 op het bord.

Griezmann cost 24 times more than the value of the entire Ibiza squad. You'd probably not guess that watching this.



Ibiza v Barcelona live: https://t.co/jzPeYN8WlJ pic.twitter.com/XJguuZNr2e — AS English (@English_AS) January 22, 2020

De gelijkmaker zorgde niet voor minder lawaai op de tribunes. Integendeel. De fans van de derdeklasser gingen nog meer achter hun lokale voetbalhelden staan want dat hadden ze nodig. Ibiza stapelde de fouten op en het was eigenlijk een wonder dat er geen rode kaart viel voor de thuisploeg. Barcelona was echter nauwelijks gevaarlijk en kreeg geen bal meer tussen de palen.

In de 93ste minuut kwam Ibiza goed weg toen een duidelijke penaltyfout niet gefloten werd. Verlengingen kwamen om de hoek kijken, maar toen was daar Griezmann. De spits liep zijn moegestreden verdediger eraf en knalde de 1-2 in het zijnetje binnen. Voor de allereerste keer werd het Can Misses muisstil...