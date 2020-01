Marc Coucke over de malaise bij Anderlecht: “Ik ben niet immuun voor kritiek”

“Ik zit niet bij Anderlecht om geld te verdienen en ik heb geleerd te leven met kritiek.” In een interview met weekblad Trends praat Marc Coucke aan de vooravond van zijn 55ste verjaardag over de ontwikkelingen bij Anderlecht.

Paleisrevolutrie bij Anderlecht vorige week. Marc Coucke haalde Karel Van Eetvelt, de topman van Febelfin, binnen als toekomstige CEO van Anderlecht en mediaman Wouter Vandenhaute als extern adviseur. Voorts trok hij wielerbaas Patrick Lefevere en de Brusselse burgemeester Philippe Close aan als bestuurders. “We proberen de juiste mensen op de juiste plaats te zetten”, reageert Coucke in Trends.. “Ik was bij Anderlecht te operationeel betrokken. Ik wou dat niet, maar door omstandigheden na de overname hebben we heel snel enorm moeten schakelen en werd ik te veel mee in het bad getrokken. We moeten dus een structuur opbouwen die minder van mij afhankelijk is, en daarin hebben we nu grote stappen gedaan. We hadden in de raad van bestuur gezegd dat we er onafhankelijke bestuurders zouden bijsteken, mensen die hun mening durven te zeggen. Tezelfdertijd wisten we dat we op zoek moesten naar een nieuwe CEO. Jo Van Biesbroeck was aan zijn laatste periode bezig. Hij had er voor ons trouwens al een jaar bijgedaan. En we voelden dat de club echt leiderschap nodig heeft. Ik heb met vier mensen gesproken en hen iets gevraagd, en ze hebben alle vier ja gezegd. Misschien hebben we nu pas de stappen gedaan waardoor Anderlecht gestructureerd is zoals we al onze bedrijven willen structureren.”

De sportieve malaise bij Anderlecht levert Coucke ook veel kritiek op. “Ik ben daar niet immuun voor”, zegt Coucke. Vincent Kompany heeft er een prachtige uitspraak over: ‘don’t believe the hype, don’t believe the drama . Als je drie matchen verliest, is het drama. Als je er drie wint, is het weer feest. Je moet ze alle twee goed relativeren. Ik heb geleerd te leven met kritiek. Je hebt mensen die zeggen dat ze kritiek niet lezen. Ik lees wél de kritiek en verplicht mezelf om altijd de vraag te stellen of er iets van waarheid inzit, zelfs als iemand op sociale media me uitscheldt. Soms leer ik eruit. Waarom doet zo iemand dat? Zit er misschien iets van waarheid in? Als ik het op die manier bekijk, gaat dat wel. Maar de wereld is harder geworden.”

Toch heeft hij geen spijt dat hij Anderlecht heeft overgenomen. “Absoluut niet. Je komt uiteraard dingen tegen die je niet verwacht, maar ik denk dat we daar op de juiste manier mee omgaan. Persoonlijke kritiek? Alleen in het voetbal is dat zo. Ik wist niet dat dat zo bestond. Maar voor alle duidelijkheid: ik zit daar niet om geld te verdienen. Als we meevallers zouden hebben, steken we die gewoon opnieuw in de club.”