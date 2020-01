Laszlo & Laszlo, de legende en de coach van Antwerp: “Wij zijn tegen Cercle al begonnen aan de modernisering van het voetbal”

Laszlo en Laszlo: het klinkt als Jansen en Janssen, maar daar houdt de vergelijking ook op. Vrienden Bölöni (66) en Fazekas (72) groeiden in hun thuisland uit tot volksheld en drukten daarnaast allebei hun stempel op Antwerp. De ene als trainer, de andere voornamelijk als speler. Toch was Fazekas 24 jaar geleden de laatste coach die de Great Old naar de halve finales van de Belgische beker bracht. Aan Bölöni om vanaf vanavond nóg beter te doen. “Het is niet omdat we allebei Laszlo heten, dat we niet anders in elkaar kunnen zitten.”