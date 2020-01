Buitenlandse investeerders bestuderen Waasland-Beveren, maar club ontkent dat er een overeenkomst is

Het gonst van de geruchten omtrent Waasland-Beveren. De Belgische eersteklasser heeft de interesse gewekt van investeerders uit Duitsland. Maar van een deal is nog geen sprake, klinkt het.

Waasland-Beveren vecht al jaren tegen de degradatie in de Jupiler Pro League. Ook dit seizoen is het zwoegen met een voorlopige veertiende plaats met 20 punten, slechts twee meer dan de voorlaatste KV Oostende. De club is daarom op zoek naar extra financiële slagkracht en kan op interesse rekenen van Duitse investeerders. De bedoeling is niet om alle aandelen over te kopen en wel de ‘lokale verankering’ te behouden. Ook zou Dirk Huyck voorzitter blijven.

Volgens Huyck is er van een overeenkomst echter geen sprake. “Helemaal nog niet concreet”, klinkt het op de Freethiel. Waasland-Beveren is overigens niet de enige Belgische club die de Duitsers bekeken. Ze passeerden ook bij KV Oostende.