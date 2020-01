Ongeziene blunder van Simon Mignolet bij Club Brugge in bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem

Club Brugge leek na de openingstreffer van Mats Rits na rust op weg naar een eenvoudige bekerzege tegen Zulte Waregem, maar Simon Mignolet maakte de halve finales in de Croky Cup toch nog spannend met een geweldige blunder, ongezien voor een man met zijn reputatie.

Op het gala van de Gouden Schoen werd hij nog verkozen tot beste doelman, maar in de heenwedstrijd van de halve finales in de beker ging Simon Mignolet in de 59e minuut compleet de mist in.

Na terugspelen van De Ketelaere wilde de doelman de bal in één tijd doorspelen naar de linkerflank. Maar de Limburger trapte met zijn linker tegen zijn rechtervoet, zodat de bal in het bezit kwam van Saido Berahino. De bezoekende spits had de bal maar in het lege doel te prikken...

Foto: rtl

Foto: rtl

Foto: rtl

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News