Een bizar, gemuteerd geitje wordt in India aanbeden als de “verpersoonlijking van god”. De kop van dier heeft volgens dorpelingen menselijke trekken. “Een aangeboren aandoening die ‘cyclopia’ wordt genoemd”, aldus eigenaar Mukeshji Prajapap. Door de aandoening zit er een fout in de genen die in normale omstandigheden het gezicht symmetrisch maken.