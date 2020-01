Leicester kan weer winnen, Belgen van Tottenham maken geen fout en United… gaat opnieuw onderuit

Leicester City heeft woensdag na twee competitienederlagen op rij nog eens kunnen winnen in de Premier League. De Foxes, met Youri Tielemans voor het eerst sinds Nieuwjaarsdag nog eens in de basis in de competitie, haalden het met 4-1 van West Ham United. Tielemans speelde de hele wedstrijd. Dennis Praet, de voorbije weken een vaste pion in basis bij Leicester, kreeg rust en zat niet bij de selectie. In Tottenham-Norwich stonden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen aan de aftrap voor de thuisploeg. Vertonghen werd een kwartier voor tijd gewisseld, Alderweireld speelde het hele duel. De Spurs wonnen met 2-1.

Na nederlagen tegen Southampton en Burnley hoopte heel Leicester nog eens op een driepunter en dat gebeurde thuis tegen West Ham. Barnes (24.) en Pereira (45.+5) zorgden voor rust voor een dubbele voorsprong. Na de pauze kregen beide teams nog een strafschop. Noble (50.) bracht West Ham terug in de partij, maar Perez (81.) legde met twee treffers, waarvan de eerste vanop de stip, de eindstand vast op 4-1. Leicester blijft zo in de stand stevig derde, weliswaar op zestien punten van leider Liverpool dat nog twee duels te goed heeft.

Foto: AFP

Tottenham, met de herstelde Lloris voor het eerst in 3,5 maand tussen de palen, kwam via Dele Alli (38.) aan de leiding tegen Norwich. Na een strafschop voor Pukki twintig minuten voor tijd moesten de Spurs nog zwoegen, maar Son (80.) klaarde in het slot de klus met een kopbal van dichtbij. Tottenham komt zo voorlopig naast Wolves op de zesde plaats. Norwich blijft troosteloos laatste.

Manchester United ging voor eigen publiek pijnlijk onderuit tegen Burnley. Eerst Chris Wood en dan Jay Rodriguez (met een kanonskogel) bezorgden The Clarets een 0-2-overwinning op Old Trafford. De achtste nederlaag van het seizoen al voor de mannen van trainer Ole Gunnar Solskjaer, die na 24 speeldagen blijven steken op 34 punten. Burnley heeft er slechts vier minder.