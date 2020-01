Bekervoetbal in Europa: Ronaldo blijft scoren voor Juventus, Neymar dolt met ‘poeppass’ en Gareth Bale leeft nog

Wie woensdag bekervoetbal wilde kijken, kwam verre van bedrogen uit. In Italië, Spanje, Frankrijk én Nederland werd er namelijk gespeeld voor de ‘cup’.

In Italië kreeg Juventus AS Roma over de vloer in de kwartfinales van de Coppa Italia. De Oude Dame bracht een sterke basiself aan de aftrap en speelde de Romeinen voor rust van de mat. Cristiano Ronaldo opende de score met zijn zevende doelpunt in zijn laatste vier wedstrijden. Niet veel later verdubbelde Rodrigo Bentancur de Turijnse voorsprong, waarna Leonardo Bonucci vlak voor de pauze de 3-0 op het bord zette. In de tweede helft kon Roma nog milderen met een bom van Cengiz Ünder die via de rug van Gigi Buffon in doel verdween, maar het bleef bij 3-1.

Eerder deze week schakelde Napoli het beker team bij uitstek - Lazio - uit met 1-0. De kwartfinales tussen Milan en Torino, en Inter en Fiorentina vinden volgende week plaats.

Real Madrid had Barcelona maar nipt zien winnen van derdeklasser Ibiza en was dus gewaarschuwd voor het bezoek aan Unionistas de Salamanca. Zonder Thibaut Courtois (bank) en Eden Hazard (blessure) kwam De Koninklijke al na 18 minuten op voorsprong via Gareth Bale. Goed voor het eerste doelpunt van de Welshman sinds 1 september. Vlak voor het uur maakte Salamanca verrassend gelijk via Alvaro Romero, maar vijf minuten later verdween de bal via thuisspeler Juan Gongora in doel: 1-2. In de extra tijd maakte Brahim Diaz er nog 1-3 van voor Real Madrid, dat zich plaatste voor de 1/8ste finales. Ook Valencia, Villarreal en Real Sociedad deden wat ze moesten. Tweedeklasser Tenerife schakelde Real Valladolid uit met 2-1.

In Frankrijk moest Thomas Meunier aan de bak met PSG in de halve finales van de Coup de la Ligue. De Rode Duivel zag Marquinhos al na 9 minuten de score openen en Reims-speler Ghislain Konan op het halfuur een eigen doelpunt maken: 0-2 en boeken toe voor de club van Thomas Foket (die 58 minuten moest verdedigen tegen Neymar en Kylian Mbappé). De Braziliaan amuseerde zich onder andere met een ‘poeppass’. Reims eindigde de partij nog met tien na rood voor Marshall Munetsi, waarna Tanguy Kouassi de eindscore nog aandikte tot 0-3. PSG speelt de finale tegen Lyon, dat Lille uitschakelde na strafschoppen.

In Nederland dolde Ajax in de 18/ste finale van de beker met de amateurs van Spakenburg. Siem de Jong scoorde een loepzuivere hattrick in de eerste helft. Daarna dikten Lassina Traoré, Dusan Tadic en de 16-jarige debutant/supertalent Naci Ünüvar de score aan tot 7-0. Verder won Vitesse met 0-2 van het Heracles van Cyriel Dessers en versloeg Heerenveen het Willem II van Mike Trésor Ndayishimiye na strafschoppen (4-3). Onze landgenoot scoorde wel zijn elfmeter.