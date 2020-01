Competitieleider Club Brugge is woensdagavond in haar heenduel van de halve finales van de Croky Cup niet verder dan een 1-1 gelijkspel geraakt tegen Zulte Waregem. Blauw-zwart had het niet makkelijk tegen een stug Essevee en zag daarbovenop doelman Simon Mignolet verrassend blunderen.