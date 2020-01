Ruud Vormer: “Simon heeft al zoveel reddingen voor ons gedaan, dus een foutje kan eens gebeuren”

Ruud Vormer panikeert niet na de 1-1 van Club Brugge in de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup: “We moeten normaal in Waregem wel kunnen scoren.”

1-1 thuis tegen Zulte Waregem: een tegenvallende uitslag voor Club Brugge in de beker. “Tja, iedereen verwacht dat we telkens met 3-0 of zo gaan winnen, maar zo makkelijk is het niet”, reageerde Ruud Vormer. “We hadden meer dan een keer moeten scoren, maar de laatste pass was nooit goed. We liepen ook veel buitenspel, dat was de tactiek van Zulte Waregem en dat hebben ze goed gedaan. maar we mogen niet panikeren. ja, we moeten zeker scoren in de terugmatch maar dat moet zeker kunnen in Waregem.”

De 2-1 van Vormer werd afgekeurd voor nipt buitenspel. “Ja, maar buitenspel is buitenspel, hé. Als de VAR het zo beslist.”

Club slikte een dom tegendoelpunt na een flater van Simon Mignolet. “Het kan iedereen overkomen hé, ook Simon. Maar hij heeft al zoveel reddingen voor ons gedaan, dus een foutje kan eens gebeuren. Iedereen maakt fouten, dat hoort er nu eenmaal bij. Ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat we de finale halen.”

Mats Rits: “Niet dramatiseren”

Ontgoocheling troef? Niet bij Mats Rits. De doelpuntenmaker vond het gelijkspel jammer, maar zag dat Club de tegenstand opnieuw overvleugelde. “We hebben 70 procent overwicht, maar we maken het niet goed genoeg af. Dat hebben al vaker gehad, zoals in die thuismatch tegen Eupen”, aldus de middenvelder. Omdat het vizier voorin niet scherp stond, moest hij zelf de ban breken. “Het leek wel op het doelpunt op Anderlecht. Charles zet goed door en legt achteruit, maar ik roep naar Hans om hem te laten. Dat doet hij goed. Maar ik vind het vooral jammer dat we niet konden winnen. Of zij nu hoop hebben? Het zal een toffe match worden om te spelen, maar wij willen nog absoluut naar de finale. We gaan zeker niet twijfelen.”

Deschacht: “We speelden met lef”

Olivier Deschacht was na de wedstrijd vol lof over het goede spel van Zulte Waregem. “We hebben positief gespeeld, trokken zeker geen muur op en hebben druk gezet. Je moet dat ook tegen dit Club durven. Zo konden we scoren: door druk op Mignolet te zetten. Hebben jullie ook gezien dat Club zelfs twintig keer buitenspel liep? Als je niet hoog verdedigt, zal dat niet gebeuren, hoor. We speelden met lef en hebben de terugmatch gered. Ons plannetje is gelukt. Het was lang geleden dat we nog eens met een positief gevoel de bus opstapten. Let op, Club blijft de favoriet: uit is het soms sterker dan thuis. Wij zijn de underdog en we moeten allemaal top zijn. Zulte Waregem heeft dan weer het verleden mee in de beker. Wie weet...”(kv)

