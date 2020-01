Soap rond Anderlecht-keeper Thomas Didillon: Genk hapt nog niet toe in vreemde constructie

Wordt Anderlecht-doelman Thomas Didillon (22) de nieuwe keeper van RC Genk? In Brussel was men gisteren overtuigd van wel, maar de Limburgers schermen nog met een andere (goedkopere) kandidaat. Dat werd een warboel. Een probleem is de vreemde constructie die RSCA wil opzetten: verkopen met een terugkoopclausule.

De voorbije dagen onderhandelden Anderlecht en RC Genk dan toch over een transfer van Thomas Didillon. Paars-wit - waar manager Michael Verschueren 10 miljoen moet ophalen - wilde hun Franse reservekeeper alleen verkopen voor circa 2 miljoen. Genk, daarentegen, wilde hem alleen maar een half jaar huren, want ze hebben nog de geblesseerden Danny Vukovic en Maarten Vandevoordt en youngster Gaëtan Coucke moet nog bijtekenen en mag niet te fel geblokkeerd worden.

Er werd een compromis gezocht. Anderlecht stelde zelfs voor om Didillon toch te verkopen zodat ze nu geld konden innen, maar in zijn contract een grotere terugkoopclausule op te nemen. De details daarover zijn niet duidelijk, maar Genk kon een zaakje doen als Didillon in de Luminus Arena zou spelen en paars-wit kon hem terughalen als Hendrik Van Crombrugge over een half jaar vertrekt naar het buitenland.

In het Astridpark waren ze overtuigd dat dit zou lukken. Thomas Didillon maakte zich op voor een vertrek en Davy Roef mocht niet meer vertrekken. Hoewel hij maar zes maanden contract meer heeft, moet Roef straks als tweede RSCA-doelman op de bank gaan zitten.

Dit alles was buiten RC Genk gerekend. De kampioen liet behoorlijk snel weten dat er van een deal nog geen sprake was. Didillon is geen makkelijk karakter en wat als hij de concurrentiestrijd zou verliezen met Gaëtan Coucke?

Boeckx staakt training

Daarom schermde Genk nog met alternatief. Evenwaardig of zelfs goedkoper, maar zijn identiteit moest geheim blijven. Vanja Milinkovic-Savic (22) - bankzitter bij Standard - werd wel aangeboden, maar wordt het niet. Zijn broer Sergej schitterde nochtans ooit in Limburg. Ruud Boffin van Antalayaspor is te duur en de terughaaloptie van Nordin Jackers (W-Beveren) is verlopen.

Het wordt dus nog spannend voor Anderlecht-doelman Thomas Didillon. Waar ligt zijn toekomst? Bij Genk, bij Anderlecht, bij New York Red Bulls...? Bijkomend probleem voor paars-wit is dat vierde keeper Frank Boeckx gisteren weer de training moest staken. Zijn rug en kuit speelden opnieuw op. Hoe lang houdt Frank The Tank dit nog vol? Zijn fin de carrière nadert. Misschien zelfs deze maand nog.