Nieuw tv-contract beslist op welke kanalen u de komende jaren Belgisch voetbal kan kijken: clubs rekenen op 120 miljoen

Vrijdag is het zover. Dan beslist de Pro League over waar en hoe het Belgisch voetbal van deze zomer tot 2024 of 2025 zal worden uitgezonden. De biedingen zijn binnen, en zoals altijd zijn de zenuwen gespannen. Een stand van zaken een dag voor de 24 profclubs hun keuze maken. Tenzij ze vinden dat de biedingen niet hoog genoeg zijn – ze rekenen op minstens 120 miljoen euro. Dan kan er nog een tweede rondje worden gelopen en wordt er pas in februari beslist.