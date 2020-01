Anderlecht mikt op Franse linksback: RSCA kan linkspoot van Strasbourg wel pas halen als iemand vertrekt

Anderlecht zoekt momenteel geld om een spits en een linksback te halen, maar toch wil RSCA voorbereid zijn om toe te slaan als er budget is. Daarom tonen de Brusselaars nu al interesse in Lionel Carole (28), een linksachter van het Franse Strasbourg. Thomas Standaert, Jürgen Geril en David Vandenbroeck

Elias Cobbaut fungeert beter als centrale verdediger en daarom wil Anderlecht een zuivere linksback. Jordan Lukaku (Lazio) is geblesseerd, Toni Lato (Valencia) speelt niet genoeg en dus is Lionel Carole nu een serieuze piste. De Fransman past in het profiel: 1,82 meter groot en voetballend vermogen. Ooit was hij Frans jeugdinternational, maar op zijn 28ste is Carole best ervaren. Hij heeft al behoorlijk wat mooie clubs op zijn palmares.

Lionel Carole werd opgeleid bij Nantes, maar voetbalde in zijn carrière al bij topclubs als Benfica, Galatasaray en Sevilla. In Zuid-Europa was dat geen onverdeeld succes, maar in Istanbul was hij wel een vaste waarde. De Turken hadden 1,5 miljoen betaald en waren hem pas na twee jaar beu. Toen werd hij uitgeleend aan Sevilla.

Hij was trouwens al in beeld bij Anderlecht, want in 2017 probeerde Herman Van Holsbeeck hem al te huren en vorige zomer werd hij nog gelinkt aan Club Brugge met een kostprijs van circa 3 miljoen. Toen bleef hij bij Strassbourg, maar daar loopt zijn contract in 2021 af. Carole wisselt tegenwoordig basisplaatsen af met invalbeurten en kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. Zijn prijs is al gezakt.

Cobbaut zit vast

Anderlecht kan hem wel alleen aantrekken – liefst een huur zonder verplichte aankoopoptie – als een andere speler vertrekt. Idealiter zou dat dan Elias Cobbaut zijn. Dan kan een linksvoetige verdediger vervangen worden door een andere linksvoetige verdediger en voor Rode Duivel Cobbaut hoopt RSCA een serieuze transfersom te vangen. Dan kan Michael Verschueren ook zijn opgelegde doelstelling om deze winter 10 miljoen te verdienen misschien halen.

Helaas is de interesse in Elias Cobbaut al afgenomen. Het Italiaanse Atalanta volgde hem, maar zij haalden Lennart Czyborra (20) van Heracles voor 4,5 miljoen. Die belangstelling is weg. Het Engelse Sheffield United zit wel nog op het dossier, maar zij willen uitsluitend huren met een aankoopoptie. Dat helpt Anderlecht dan weer niet vooruit. Voorlopig is er dus een patstelling. Oh, Carole.