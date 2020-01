Jongste voorzitter ooit in Ligue 1 wordt nu CEO bij KV Oostende

De verkoop van KV Oostende aan de investeringsmaatschappij Pacific Media Group wordt geregeld. De Amerikanen willen dat de Fransman Gauthier Ganaye (31) CEO wordt. Hij was eerder voorzitter van Nice, Patrick Orlans moest een stap opzijzetten.

De verkoop van KV Oostende brengt een hele administratieve papierwinkel met zich mee. Daarom duurt het even, maar er komen wel wat plannen van de Pacific Media Group naar buiten. De investeringsmaatschappij zal 75 à 80 procent van de aandelen kopen. Frank Dierckens zal voorzitter blijven met een minderheidsparticipatie, maar de Amerikanen gaan de club wel leiden. Ze willen Gauthier Ganaye bombarderen tot CEO van KVO. Hij is nog maar 31 jaar, maar heeft een diploma Handelsrecht en Financiële Analyse. Hij was tot vorige zomer voorzitter van het Franse OG Nice – de jongste president ooit in de Ligue 1 – en hielp de club sportief en operationeel mee ontwikkelen. Pacific Media Group kocht Nice in 2016 voor 20 miljoen euro en verkocht de club drie jaar later voor 100 miljoen aan INEOS.

Ganaye werkte eerder voor het Franse Lens en Leeds als juridisch adviseur en was ook voorzitter van het Engelse Barnsley toen Pacific Media Group die club kocht. Daar ontdekten de Amerikanen zijn talent. Zijn komst betekent wel dat Patrick Orlans, de huidige CEO, een stap opzij moet zetten. Hij kan hoogstens in het commerciële team blijven.